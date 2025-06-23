The National Interest’ten sarsıcı Türkiye analizi: KAAN’ın gölgesine Batı diziliyor!

ABD’nin önde gelen savunma yayın organlarından The National Interest, Türkiye’nin yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, KAAN’ın henüz seri üretime geçmeden uluslararası alanda büyük ilgi uyandırdığına dikkat çekildi.

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.

The National Interest, Türkiye’nin yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN hakkında yeni bir analiz yayımladı.

Haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) KAAN için geliştirdiği TF35000 turbofan motorunun yıl sonuna kadar prototip aşamasına geçebileceği belirtildi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun açıklamasına yer verilen haberde, “motorun kavramsal tasarımının neredeyse tamamlandığı ve prototiplemenin yıl sonuna yetişebileceği” ifade edildi.

"KAAN, TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ GÖSTERECEK"

The National Interest, KAAN’ın gelişiminin Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlaşma sürecinin simgesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirme sürecine dikkat çekilen analizde, uçağın tanıtımıyla birlikte yabancı alıcıların da sıraya girmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

"KAAN’ın beklenen tanıtımı yaklaştıkça, başka potansiyel yabancı müşteri devletler de yeni platformu edinmek için sıraya girebilir" ifadelerine yer verildi.

İLK UÇUŞTA DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Uçağın ilk uçuş performansına da yer verilen haberde, KAAN prototipinin yaklaşık 8 bin feet yüksekliğe ve saatte 255 mil hıza ulaştığı kaydedildi. İkinci uçuşta ise bu rakamların üzerine çıkıldığı bildirildi.

Haberde, KAAN’ın gizlilik seviyesi nedeniyle bazı bilgilerin kamuya açıklanmadığı ancak çeşitli kaynaklarda jetin "ağ bağlantılı drone kontrolü, gelişmiş kara saldırı kabiliyeti ve artırılmış iç silah bölmeleri gibi sofistike özelliklerle donatılabileceği" ileri sürüldü.

ENDONEZYA'DAN 48 ADETLİK SİPARİŞ

The National Interest’in haberine göre, KAAN yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda küresel savunma piyasası için de kritik öneme sahip olabilir. Bu kapsamda Endonezya'nın Türkiye'den 48 adet KAAN savaş uçağı tedariki için anlaşma yaptığı hatırlatıldı.

Yabancı ilgisinin artmasının beklendiği vurgulanan analizde, "KAAN’ın şüpheli özellikleri ve kabiliyetleri ne olursa olsun, jet hizmete girene ve muharebe süresini tamamlayana kadar gerçek gücü teyit edilemeyecektir" değerlendirmesi yapıldı.

"TF35000, İLERİ MÜHENDİSLİĞİN ÜRÜNÜ"

Haberde TF35000 motoru hakkında teknik bilgiler de dikkat çekti. “35.000 libre itiş gücü sağlamaya odaklanarak tasarlanan motorun, yüksek sıcaklığa dayanıklı süper alaşımlar, gelişmiş termal bariyer kaplamalar ve yenilikçi soğutma teknolojileri içerdiği” belirtildi.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yerli savaş uçağı geliştirme sürecine hız verdiği hatırlatıldı. Lightning II programından çıkarılan Türkiye’nin, KAAN ile bağımsız bir platform kurma kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.