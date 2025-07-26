Tarihi imza sonrası KAAN açıklamaları! "Dünya sahnesine çıkıyor"

TUSAŞ, Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının ihracatını duyurarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayii ihracatına imza attı. Tarihi anlaşma sonrası, devletin önemli kademelerinden kritik açıklamalar geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Endonezya ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında, 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının ihracatını resmen duyurdu.

"DÜNYA PAZARLARINDA HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

İlgili Haber KAAN'ın teslimatları için tarih verildi! "Sadece 4 ülke yapabilir" Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı! KAAN için imzalar atıldı, Endonezya'ya 48 adet satılacak

Milletin imanla yoğrulmuş azminin devlet aklıyla birleştiğini vurgulayan Bolat, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, yalnızca semalarımızda değil, ihracat sahasında da tarih yazmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii ihracatı olarak kayda geçen bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bizler de bu topraklarda filizlenen her milli eserin dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, yüce Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihracatta güçlü, savunmada bağımsız Türkiye idealine hep birlikte yürüdüklerini kaydetti.

ÖMER ÇELİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ: TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFLERİMİZE İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın satışı için yapılan anlaşmanın, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneği olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öz güven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesinin her alanda ülkeyi ilerletmeye devam ettiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: