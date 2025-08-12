Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ordu'da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi

3. Sayfa Haberleri

Ordu’da serinlemek için denize giren iki kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan şahıslardan biri olay günü, diğeri ise iki gün sonra hayatını kaybetti.

Feci olay, 10 Ağustos tarihinde Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. 

2 GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı (24) ve Selahattin Kaya (23), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

Ordu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Emircan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Selahattin Kaya ise, olaydan 2 gün sonra bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi - 2. Resim

Emircan Atıcı

Kaya'nın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ordu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi - 3. Resim

Selahattin Kaya

