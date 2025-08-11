Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Sosyal medyada motosikletiyle yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Deniz Servan Narin'den acı haber geldi.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

O ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Narin'in sosyal medya hesabından son olarak motorunun egzoz sesini paylaştığı ve not olarak "Tedavi" yazdığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

Öte yandan Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görüldü.

1,8 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyasında motosikletiyle paylaşımlar yapan fenomenin 1,8 milyon takipçisi olduğu ve videolarının milyonlar izlendiği görüldü.