Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada motosikletiyle yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Deniz Servan Narin'den acı haber geldi.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

O ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Narin'in sosyal medya hesabından son olarak motorunun egzoz sesini paylaştığı ve not olarak "Tedavi" yazdığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

Öte yandan Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görüldü.

1,8 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyasında motosikletiyle paylaşımlar yapan fenomenin 1,8 milyon takipçisi olduğu ve videolarının milyonlar izlendiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da deprem! İlk verileri AFAD duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da deprem! İlk verileri AFAD duyurdu - 3. SayfaAnkara'da deprem! İlk verileri AFAD duyurduYatarak yaptığı sigara keyfi sonu oluyordu! Polisin dikkati faciayı önledi - 3. SayfaYatarak yaptığı sigara keyfi sonu oluyordu! Polisin dikkati faciayı önlediDepremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti - 3. SayfaDepremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını!Çanakkale'de orman yangını kontrol altında - 3. SayfaÇanakkale'de orman yangını kontrol altındaAnkara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var - 3. SayfaAnkara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı!Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu - 3. SayfaSöke-Kuşadası Karayolu'nda yol bir anda çöktü!
Sonraki Haber Yükleniyor...