Artan enerji fiyatları ile birlikte haneler ve sanayide kullanılan elektrik ve gaz fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Zam için nisan ayına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Doğalgaz ve elektrik faturalarının neredeyse yarısı devlet tarafından destekleniyor. Bu sene bütçeden yaklaşık 400 milyar liralık bir destek ayırdık. Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi bir kademeli fatura desteği modeli hazırlığı var. Teknik hazırlığımızı bitirdik, tüketimler üzerinden geçmişteki 5 yıla bakıyoruz. Yeni modele 1 Nisan’da karar vereceğiz” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’nın enerji arzına etkisini de değerlendiren Bayraktar, Türkiye’de doğalgaz ve petrol arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi. Irak ve Suudi Arabistan’dan ham petrol alımlarının toplam tedariğin yüzde 10’unu oluşturduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğalgaz boyutu var. Katar LNG’sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz’le bağımlılığımız yok. BOTAŞ ve Türkiye olarak yaklaşık 12 ayrı ülkeden LNG tedarik ediyoruz. Ama spot alımı dışında Katar’dan çok önemli miktarda bir LNG alımımız yok. Dört ayrı ülkeden boru hatlarıyla doğalgazımızı tedarik ediyoruz. Dolayısıyla doğalgazla ve ham petrol tarafında herhangi bir arz güvenliğiyle alakalı bir sıkıntı bugüne kadar ülkemize yaşatmadık” ifadesini kullandı.

PETROL AKIŞI BAŞLADI

Bakan Bayraktar, Irak petrolünün Türkiye’ye Kuzey Irak üzerinden akışına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Irak’tan Türkiye’ye şu an itibarıyla petrol akışı başladı. Günlük yaklaşık 170 bin ila 240 bin 250 bin varillik bir akış olacak. Bugün Irak’ın günlük yaklaşık 3 milyon varil ham petrol ihracatı var. Bunun 1,5 milyon varilini, yani neredeyse yüzde 50’sini aslında bu hat üzerinden ve Akdeniz çanağındaki özellikle yeni müşterilere gitme ihtimali var.”



