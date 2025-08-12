Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli takım doktorunun esrarengiz ölümü! Sedanur Bağdigen'in elinden not çıktı

Milli takım doktorunun esrarengiz ölümü! Sedanur Bağdigen'in elinden not çıktı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kağıthane’de Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Doktor Sedanur Bağdigen yaşadığı rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yapan Bağdigen’in ölümüne ilişkin bir not bulunurken, polis detaylı inceleme başlattı.

Dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana gelen olay sevenlerini şoke etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Sedanur Bağdigen’den (35) meslektaşları bir süre haber alamadı.

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen’in yaşadığı rezidansa giderek içeriye girmeye çalıştı. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri ve meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde buldu.

"DAHA ÖNCE İNTİHAR EDECEKTİM, İNTİHARIMI ERTELEDİM"

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı.

Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) taziye açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ TAKIMDA DOKTORLUK YAPTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Doktorun kesin ölüm nedeni ise yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak. Uzman Doktor’un şüpheli ölümü üzerine başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

