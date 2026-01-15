Diriliş Ertuğrul dizisinin Melikşah Alp'i Melikşah Özen ve İlknur Bakay, atları ve film kostümleriyle Kapaklı'da dünyaevine girdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Melikşah Alp'i Melikşah Özen ile İlknur Bakay, atları ve film kostümleriyle geldikleri Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Atlarla geldiler: Film kostümüyle masal gibi nikah

Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ile İlknur Bakay çiftinin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi.

Atlarla geldiler: Film kostümüyle masal gibi nikah

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinden atlarıyla birlikte film kostümüyle gelen çift, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Nikah töreni saatine kadar vatandaşları kırmayan çift, fotoğraf çekimi isteklerini geri çevirmedi.

Atlarla geldiler: Film kostümüyle masal gibi nikah

Nikah töreni sonrası atlarına binen çift, nikah törenine katılan herkese teşekkür etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası