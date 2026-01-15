İhlas Haber Ajansı
Ünlü oyuncudan atlı ve kostümlü nikah! Diriliş Ertuğrul dizisinin Melikşah'ıydı
- Melikşah Özen Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünü oynuyor.
- Nişan töreni Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
- Çift, atlarıyla ve film kostümleriyle Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinden hareket etti.
- Vatandaşlar çiftin geçidi sırasında yoğun ilgi gösterdi.
- Çift, vatandaşların fotoğraf çekim talebini geri çevirmedi.
Diriliş Ertuğrul dizisinin Melikşah Alp'i Melikşah Özen ile İlknur Bakay, atları ve film kostümleriyle geldikleri Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ile İlknur Bakay çiftinin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi.
Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinden atlarıyla birlikte film kostümüyle gelen çift, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Nikah töreni saatine kadar vatandaşları kırmayan çift, fotoğraf çekimi isteklerini geri çevirmedi.
Nikah töreni sonrası atlarına binen çift, nikah törenine katılan herkese teşekkür etti.
