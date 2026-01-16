Bu işin içinden nasıl çıkacağız?

Sayın TFF Başkanı'nın 27 Ekim'deki basın toplantısı sonrası herkeste futbolun çok kirli bir bataklığa saplanmış olduğu kanaati hâkim olmuştu.

Bugün yorumlar ve fikirler, renklere göre!

Kurunun yanında yaşların da yandığını düşünenlerin sayısı fazla.

Konuşanların ilk cümlesinde hangi kulübün mensubu olduğunu anlıyoruz. Renkler arasındaki mesafe biraz daha keskinleşti.

Kimse "benim yoğurdum ekşi" demiyor! Herkes sonuna kadar yoğurdunun arkasında...

Beşiktaşlılar, Necip ve Ersin konusunda kırgın ve kızgın!

Fenerbahçeliler, kaptanları Mert Hakan'ın yanında, eski başkan ve oyuncular ziyaret ediyorlar.

Galatasaraylılar, Eren'in arkasında. En ufak bir şüpheleri yok.

Fenerbahçeliler Eren'i, Galatasaraylılar Mert Hakan'ı suçlu buluyor.

Taraftar Sadettin Saran'a kefil! Taraftar Erden Timur'a kefil!

Medyada tam kefil olanlar var! Yüzde yüz suçlu bulanlar var!

Hakemler neden atletik testten geçmedi?

MHK Üst Klasman Hakem Kış Semineri Antalya'da yapıldı. Ancak hakemlere, atletik testler uygulanmadı!

Hakem, gözlemci, eski MHK başkan ve üyeleri arasında kış seminerinde atletik testlerin olmadığı bir sezonu hatırlayan yoktur!

Gerekçe ne olabilir? Koşamayacak çok sayıda hakem olmalı ki, atletik testlere cesaret edilemedi.

Bunu MHK'ya ekranlarda ya da sosyal medyada soran bir kişi çıkmadı! PİAR çalışmasına soyunanlar vardı.

MHK terfi, ettirecek hakem bulamıyor!

Mevcut MHK klasman yapmayı çok sever, geldiklerinde bir ay içinde iki klasman yapmışlardı.

MHK, 23 Aralık ve 6 Ocak'ta iki talimat değişikliğine gitti.

Herkes klasmanlarda yapılacak terfileri bekliyordu! İkinci yarı başladı, terfilerden haber yok!

İl hakemlerinden bahis oynamadıklarına dair taahhütname istendi.

Yeterli sayıda temiz hakem bulunamadı ki, terfiler yapılamıyor.

640 bölgesel ve bölgesel yardımcı hakemden 353 tanesi bahis sebebiyle PFDK'ya sevk edilince ciddi sayıda terfie ihtiyaç doğmuştu.

Şimdi BAL'da il hakemleri görev alıyor, peki bunların bahis soruşturmaları yapıldı mı?

VAR'da İngilizceye ihtiyaç yok mu?

Ali Şansalan; iki sezondur FIFA yapılmadı, neden? Çünkü İngilizcesi yeterli değil...

Peki, FIFA VAR kadrosuna nasıl girdi?

Operatörle nasıl anlaşacak? VAR ya da AVAR ile ne konuşacak?

Sahada İngilizceye ihtiyaç var da VAR'da ihtiyaç yok mu?

Ali Şansalan'ın İngilizce problemi yoksa neden iki yıldır FIFA yapmadınız? İlk yarıda en fazla maç alan hakeminizdi.

İş VAR'a kalmayınca sevinir olduk!

Portekizli hakem eğitimcileri bir buçuk sezondur buradalar.

1) Türk hakemliğinde ne gibi bir gelişim oldu?

2) Gelmeselerdi Türk hakemliğinde ne eksik olurdu?

İleriye değil, geriye gittik. Şu oldu; herkes sırtını VAR'a dayadı, gidiyor!

Öyle bir noktaya gelindi ki; Ali Şansalan kupa yarı finalinde kırmızıyı VAR’a bırakmadı, kendisi gösterdi; memleket sevince boğuldu, herkes havalara uçtu!

En az üç ay; nasıl iki ay oldu?

42 temsilci, "bahis" 57/2. maddeden (alt sınır 3 ay) PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK cezaları açıkladı; temsilcilere 57/2. maddeden 2'şer ay ceza verilmiş!

Bir ayrıcalık yapıldığı aşikâr!

Temsilci Talimatı - MADDE 12 Temsilciliğe giriş koşulları - der ki; "Bir defada üç ay veya daha fazla ceza almamış olmak."

Temsilci Talimatı - MADDE 13 Temsilcilik kadrosundan çıkarılmanın koşulları ve sonuçları - der ki; Madde 12'de belirtilen temsilciliğe giriş koşullarından birini kaybetmek.

Bu arada; disiplin talimatındaki 13. maddeye göre cezanın yarısına kadar indirim hakları vardı. Bu madde galiba gözden kaçtı.

BAŞSAĞLIĞI

MHK eski başkanvekillerinden Yüksel Okçuoğlu'nun vefat haberini aldım. Başta ailesi olmak üzere hakem camiasına başsağlığı diliyorum.