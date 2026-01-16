İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste ikinci aşamaya geçilirken, Gazze’nin geçiş sürecindeki yönetimi için Türkiye, Mısır ve Katar’ın yer aldığı Filistinli Teknokrat Komite kuruldu. Komite, güvenlik düzenlemeleri ve yeniden imar çalışmalarından sorumlu olacak.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Planı olarak 10 Ekim’de başlayan İsrail ve Hamas arasındaki ateşkeste ikinci aşamaya geçildi. İkinci aşamanın başladığını, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff , X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gazze İdari Millî Komitesinin kuruluşu ve üyeleri, önceki gün Kahire’de düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı. Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nin idaresini üstlenecek.

Filistinli Teknokrat Komite, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerin, Filistinli siyasi oluşumların ortak değerlendirme toplantısında belirlendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan Komite, geçiş süreci boyunca Gazze’nin idaresinden sorumlu olacak.

Edinilen bilgiye göre komite, bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin uygulanmasını da üstlenecek. Komite’nin öncelikli görevi de Gazze’nin yeniden imar süreci olacak.

