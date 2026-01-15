Türkiye Gazetesi
Inter'den Galatasaray'a ret cevabı: İşte Hakan Çalhanoğlu için istenen rakam
İtalya Serie A devi Inter'in, Galatasaray'ın milli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için yaptığı transfer teklifini geri çevirdiği iddia edildi.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına Inter'de kariyerini sürdüren 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için teklif götüren Galatasaray, Inter'den istediği cevabı alamadı.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Inter, Galatasaray'ın 15 milyon avro teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu için daha yüksek bir bonservis bedeli belirledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi reddetti.
INTER BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
İtalyan ekibinin, Çalhanoğlu için 20-25 milyon avronun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmediği ve bu durumun Galatasaray'a iletildiği belirtildi.,
BU SEZON 12 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
