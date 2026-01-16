Türkiye Gazetesi
Son ders zili çalıyor! 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başlıyor
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.
Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren “gelişim raporu” verilecek.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Bu kantinde kasiyer yok! 'Dürüstlük dolabı' kasa fazlası verdi
YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA
19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart’ta yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR