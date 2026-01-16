Sivas’ta Burhan Haksever İlkokulu’nda hayata geçirilen “dürüstlük dolabı” uygulaması, öğrencilerin satıcısız alışveriş yaparak parayı kendilerinin bırakmasını sağlıyor. Değer ve erdem kazandırmayı amaçlayan uygulamada, yapılan sayımda kasanın fazla vermesi öğrencilerin dürüstlüğünü gözler önüne serdi.

Sivas’ta Kaleardı Mahallesi’ndeki Burhan Haksever İlkokulunun idarecileri ve öğretmenlerinin çabalarıyla, okulda bisküvi, çikolata, su, meyve suyu, simit, kek, gofret gibi yiyecekler bulunan “dürüstlük dolabı” uygulaması başlatıldı.

PARA ÜSTÜNÜ DE ALIYORLAR

Öğrenciler, satıcısı olmayan dolaptan istediği ürünü alıyor ve üzerinde yazılı fiyata bakarak parasını dolabın kenarında açıkta duran kutuya bırakıyor. Öğrenciler, gerektiğinde para üstünü de alarak alışverişlerini tamamlıyor.

AMAÇ ÖĞRENCİLERE DEĞER VE ERDEM KAZANDIRMAK

Okul Müdürü Kenan Sarı, öğrencilere değer ve erdem kazandırmak için uygulamayı başlattıklarını söyledi. Geçen hafta başladıkları uygulamada sayım neticesinde kasanın yaklaşık 800 lira fazla verdiğini gördüklerini belirten Sarı “Dürüstlüklerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum, amacımıza ulaştık. Projemizi yıl boyu devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

