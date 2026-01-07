Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, aile bankacılığına yeni bir soluk getiren Biz Kart’ı tanıttı. 8 yaşından 80 yaşına kadar aile bireylerinin harcamalarının kontrol edilebildiği kart, finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincini de teşvik ediyor.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, yeni nesil banka kartı Biz Kart’ı hayata geçirdi. Aile bankacılığın ilk örneklerinden olan Biz Kart ile ebeveynler 8 yaşından 80 yaşına kadar aile fertlerinin harcamalarını kontrol altına alıyor.

Aileler Biz Kart ile gıdadan restorana, eğlenceden giyime kadar 11 farklı sektörde limit belirlerken, çocukların kantin harcamaları başta olmak üzere işlemlerini anlık takip edebiliyor. Biz Kart, çocuklarda finansal okur-yazarlık ve tasarruf bilincini de teşvik ediyor. Aileler çocuklarının kullanılmayan bakiyelerini altın ya da fonlarda değerlendirebiliyor.

Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, 1,8 milyon kullanıcıya dijital bankacılık hizmeti verdiklerini belirterek “Finansal kararların aile içinde birlikte alındığı gerçeğinden hareketle geliştirdiğimiz Biz Kart ile 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı sunuyoruz. Böylece Türkiye’de uzun süredir eksik kalan bir alanı, aile bankacılığını yeniden tanımlıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 5 milyon kullanıcıya ulaşmak” dedi.

Hayat Finans müşterileri; Biz Kart vermek istediği kişiler için Hayat Finans müşterisi olma şartı olmadan, tüm aile üyeleri ve sevdikleri için mobil kanallar üzerinden ek kart oluşturabiliyor. Biz Kart üzerinden en fazla 5 kişiye kadar harcama limiti tanımlanabiliyor. Kullanıcılar kartlarını fi ziki ya da dijital olarak kullanılabiliyor. Çocuklar QR kod ile ödeme yapabiliyor.

