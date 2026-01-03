İhlas Haber Ajansı
Q Yatırım Bankası’na operasyon! 9 gözaltı kararı var
Q Yatırım Bankası’na yönelik "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
