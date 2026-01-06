İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma yeni gelişme! Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etmişti.

Q Yatırım Bankası’na tefecilik soruşturması! 5 kişi tutuklandı

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılan aramalarda dijital ve finansal materyallere el koyulmuştu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 5'i tutuklama, 4'ü adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 4 kişi için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası