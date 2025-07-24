Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

Ünlü ekonomi yazarı Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp'tan acı haber geldi. İstanbul Şişli'de ikamet eden Sarp’tan birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.