Marmaraereğlisi'nde milyonluk yazlıklar tek tek terk edildi: Sebebi vatandaşı sokağa döktü! "Hepsi İstanbul'a döndü"

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlıkçıların yoğun yaşadığı bir mahalle su krizi yaşıyor. Sürekli kesintilerin olduğunu söyleyen mahalleli, muslukların açıldığında günlerce yeşil su aktığını ifade etti. Ayrıca su krizi yüzünden milyonluk yazlıkların boş kaldığı gözlendi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlıkçıların yoğun olduğu Dereağzı Mahallesi'ndeki su krizi mahalleliyi isyan ettirdi.

Mahalleli, TESKİ Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi önünde toplandı ve 4 gündür su alamadıklarını ifade etti.

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Su deposunun hemen yanında olmalarına rağmen 40'a yakın villaya su verilemediğini dile getiren mahalleli, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

"YAZ SICAĞINDA SUSUZ KALDIK"

TESKİ'ye yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını ifade eden bir vatandaş, "TESKİ'yi aradık, bize 20. sıradasınız dediler. Ama dört gündür burada yaşayan insanlar duş alamıyor, bulaşık yıkayamıyor, tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Yaz sıcağında susuz bırakıldık" dedi.

MUSLUKLARDAN YEŞİL SU AKIYOR

Mahallede birçok ailenin İstanbul'daki evlerine geri döndüğü aynı mahallede birkaç hafta önce de su sorunu olduğu ve devamında ise musluklardan birkaç gün yeşil su aktığı öğrenildi.

MİLYONLUK YAZLIKLAR BOŞ KALDI

Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kurumu TESKİ'den acil çözüm beklediklerini ifade etti.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde ise, milyonluk yazlıkların yer aldığı bölgedeki evlerin karanlık olduğu görülürken, "Hepsinin ışığı sönük çünkü hepsi susuzluktan İstanbul'a geri döndü" yorumu dikkat çekti.