Çanakkale'de yabancı uyruklu kadının sır ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Çanakkale'de yabancı uyruklu 63 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

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ÖZBEK KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan (63) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Kadının evine giden polis ekipleri, iddiaya göre kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

EVDEKİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sırada evde bulunan M.K. (47) ise cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Evde savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimov'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.