Olay yeri Malatya: Selda Kaya eski eşi tarafından katledildi

Malatya'da 36 yaşındaki Selda Kaya, eski tarafından öldürüldü. Katil zanlısı koca suç aletiyle yakalandı.

Korkunç olay Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. 36 yaşındaki Selda Kaya ile eski eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda G.K., yanında bulundurduğu silahla Selda Kaya'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet alan genç kadın ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılan Selda Kaya hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi G.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.