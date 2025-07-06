Malatya'da kahreden kaza! Karı koca çalışırken can verdi

Malatya’da meydana gelen traktör kazasında Saim Çoban ve karısı Muazzez Çoban hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kuluncak ilçesine bağlı Ciritbelen Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki Saim Çoban, traktörü ile bahçesinden çalışırken talihsiz bir olay yaşandı. Yanında eşi bulunan adam, kullandığı traktörle bahçe duvarından düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

KARI KOCA CANINDAN OLDU

Sürücü olay yerinden hayatını kaybederken ağır yaralanan eşi ise sağlık ekipleri tarafından Hekimhan İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşinin ardından o da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.