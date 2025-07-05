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İstanbul'da feci kaza: Emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletli can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da feci kaza: Emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletli can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanarak emniyet şeridine çekilen hafriyat kamyonuna çarpan motosikletteki sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da Kemerburgaz-Hasdal yolunda ilerleyen Yasin Atakul (27) idaresindeki motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridine çekilen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Atakul hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep H. (29) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da feci kaza: Emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletli can verdi - 1. Resim

Yaralı Zeynep H, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Atakul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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