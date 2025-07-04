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Tokat'ta trafik kazası: Ters dönen otomobilden sağ kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat&#039;ta trafik kazası: Ters dönen otomobilden sağ kurtuldular
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat-Sivas kara yolunun Yatmış mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kontrolden çıkarak araziye savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Tokat yönüne seyir halinde olan S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Tokat'ta trafik kazası: Ters dönen otomobilden sağ kurtuldular - 1. Resim

Ters dönen araçta bulunan sürücü S.A. ile birlikte yolcular S.Ö., K.G. ve B.K.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Tokat'ta trafik kazası: Ters dönen otomobilden sağ kurtuldular - 2. Resim

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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