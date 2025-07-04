Tokat'ta trafik kazası: Ters dönen otomobilden sağ kurtuldular

Tokat-Sivas kara yolunun Yatmış mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kontrolden çıkarak araziye savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Tokat yönüne seyir halinde olan S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Ters dönen araçta bulunan sürücü S.A. ile birlikte yolcular S.Ö., K.G. ve B.K.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.