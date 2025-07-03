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Kayseri'de kaza! Tıra çarpan otomobilin sürücüsü canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;de kaza! Tıra çarpan otomobilin sürücüsü canından oldu
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de meydana gelen kazada seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen tıra çarptı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

OLAY YERİDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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