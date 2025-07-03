Düşen uçağın enkazı Kaçkar Dağı'nın zirvesinde bulundu! Acı haberi vali duyurdu...

Sivrihisar’dan dünya turu için havalanan pilot Mehmet Demirci ve yolcusu Hicran Kaya’nın içinde bulunduğu uçakla Bayburt’ta irtibat kesildi. Kaya, “Uçağımız dağa çarptı” diyerek yardım istedi. Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken acı haber az önce geldi, enkaz bulundu. Rize Valisi pilotun hayatını kaybettiğini kadın yolcunun ise yaralı olduğunu söyledi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci yönetimindeki M20J tipi tek motorlu uçakla Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında irtibat kesildi. Demirci’nin tek başına dünya turuna çıktığı ve Rize’de yolcusunu bıraktıktan sonra turuna devam edeceği öğrenildi.

Uçak düşmeden hemen önce yolcu Hicran Kaya’nın “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum” diyerek acil yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraftaki pilot Mehmet Demirci

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan yaptığı ilk açıklamada, “Kesin olan şu var, uçağın düştüğü, 2 yaralı olduğu. Kadın kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımızı söyledim. İnşallah sağ salim onları kurtaracağımızı düşünüyorum” dedi.

ÇOK SAYIDA EKİP UÇAĞIN ENKAZINI ARADI

Arama kurtarma çalışmalarına; Bayburt, Rize, Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 drone, 52 personel, Millî Savunma Bakanlığı’ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT’tan 2 araç ve 10 personel katıldı.

UÇAK BULUNDU, ACI HABER GELDİ

Düşen uçak Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu sağ" dedi. Baydaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar.

Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar"

KADIN YOLCUNUN DURUMU İYİ

Kadın yolcunun sağlık durumunun kötü olmadığını ancak pilotun ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini kaydeden Rize Valisi Baydaş, "Buradan gece o ekiplerimizi saat 00.00 civarlarında yola çıkarmıştık. 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar.

Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar" dedi.

BAKAN YERLİKAYA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan'a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelimize, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, uçağın düştüğü yere ve uçağa ilişkin görüntüler de yer aldı.