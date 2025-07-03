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Hicran Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Düşen uçağın enkazından sağ çıkarıldı, Erzurum'a kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mehmet Demirci'nin dünya turuna çıkmak için kullandığı uçağı kırama uğradıktan sonra düştü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler enkazı bulmak için canla başla çalıştı. Sabah saatlerinde Kaçkar Dağı zirvesinde enkaz bulundu, pilotun öldüğü yanında bulunan Hicran Kaya'nın ise yaralandığı tespit edildi. Kadının son durumu merak konusuydu, Erzurum'da hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı özel uçak Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü.

Hicran Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Düşen uçağın enkazından sağ çıkarıldı, Erzurum'a kaldırıldı - 1. Resim

Uçağın enkazını bulmak için çok sayıda ekip arama çalışmalarına katıldı. Sabah saatlerinde Kaçkar Dağı'nın zirvesinde bulundu.

Hicran Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Düşen uçağın enkazından sağ çıkarıldı, Erzurum'a kaldırıldı - 2. Resim

Ekipler Pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği belirledi, bulunan Hicran Kaya ise yaralıydı. 

Hicran Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Düşen uçağın enkazından sağ çıkarıldı, Erzurum'a kaldırıldı - 3. Resim

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı yolcu helikopter ile olay yerinden alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi. Askeri helikopter ile Şehir Hastanesi helikopter pistine getirilen kadın yolcu ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

Hicran Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Düşen uçağın enkazından sağ çıkarıldı, Erzurum'a kaldırıldı - 4. Resim

Helikopteri Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı karşıladı. Hicra Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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