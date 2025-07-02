Bayburt-Erzurum sınırında uçak düştü! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bayburt-Erzurum sınırında 3 kişiyi taşıyan M20J tipi uçak dağa çarparak düştü. Kazada pilot Mehmet Demirci ile eşinin ağır yaralandığı belirtildi. Uçaktaki 3 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan bir uçak kazası meydana geldi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci’nin kullandığı M20J tipi özel uçak, Bayburt-Erzurum sınırında dağa çarparak düştü.

3 kişinin bulunduğu tek motorlu uçakta Demirci ve eşinin ağır yaralandığı öğrenilirken, pilotun havalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza sonrası pilot Demirci’nin kuleye haber vererek yardım talebinde bulunduğu aktarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Uçaktakilere ulaşmak için AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Çalışmalar sırasında Pazaryolu’nun Büyükdere bölgesinden telefon sinyali alındığı kaydedildi.

Kazayla ilgili açıklama yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Yaralılardan kadın kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımız yönünde bir beyanımız oldu" ifadelerini kullandı.

3 kişi bulunduğu belirtilen uçağın düşüş nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.