Ateşkesi kabul ettiler ama... Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'den tasfiye edileceğini ileri sürdü. "Size söylüyorum, artık Hamas olmayacak" diyen Netanyahu, bütün esirlerin serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sayısız soykırım gerçekleştirerek on binlerce masum Filistinli sivili katleden İsrail, 60 günlük ateşkesi kabul etti.

Ancak terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes şartlarının kabulü sonrası yaptığı açıklamada Hamas’ın Gazze’deki varlığının sona ereceğini iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, "Silah tutan herkesi öldürmemiz gerekiyor. Daha azı değil. Büyük İsrail onlara mı diz çökecek? Hamas koca İsrail ordusunu mu yenecek?" dedi.

Netanyahu, esirlerin serbest kalması ile Hamas'ın Gazze’deki varlığının sona erdirilmesinin aynı anda mümkün olmayacağı önermelerinin "saçmalık" olduğunu savundu.

"Size söylüyorum, artık Hamas olmayacak" ifadesini kullanan Netanyahu, "Geriye dönmeyeceğiz. Bitti. Bütün esirlerimizi serbest bırakacağız" dedi.

İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Başkan Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için taraflarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, dünkü kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gelecek hafta Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğrulamıştı.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını vurgulamıştı.