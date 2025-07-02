Hamas’tan ateşkes resti: Şartını açıkladı!

Hamas, İsrail’le ateşkese açık olduklarını ama bunun Gazze’deki savaşı tamamen sona erdirmesi gerektiğini duyurdu

Hamas, İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına açık olduğunu ancak bunun Gazze'deki savaşı tamamen sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'de 7 Ekim olayını bahane ederek 1 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail, nükleer silah bahanesiyle saldırılarının yönünün İran'a çevirmiş, 12 günlük savaşın ardından Trump'ın araya girmesiyle ateşkese imza atmıştı. Gazze'de yeniden soykırım saldırılarına başlayan ve hemen hemen her gün yüzlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önümüzdeki hafta 3. kez ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin sağlanması için baskı yapılması beklenirken, ziyaret öncesi ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

"ANLAŞMAYA HAZIR VE CİDDİ"

AP'nin haberine göre, Hamas yetkilisi Taher el-Nunu, grubun "bir anlaşmaya varma konusunda hazır ve ciddi" olduğunu belirtti. Hamas'ın, "savaşın tamamen sona ermesine yol açan herhangi bir girişimi kabul etmeye hazır olduğunu" ifade etti.

KAHİRE'DE GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Mısırlı bir yetkili, bir Hamas heyetinin Çarşamba günü Kahire'de Mısır ve Katarlı arabulucularla bir araya gelmesinin beklendiğini açıkladı.