CHP asgari ücrete zam teklif etti! Açık açık rakam verdiler

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılmasını istedi. Öztürk, "Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Öztürk, asgari ücret, emekli aylıkları ve memur maaşlarına 3 ayda bir zam yapılması gerektiğini söyledi.

Açlık sınırının 26 bin lira, yoksulluk sınırının 85 bin lira olduğunu kaydeden Öztürk, asgari ücrete zam yapmamayı düşünmenin büyük bir ayıp olduğunu ileri sürdü.

Daha önce Türkiye'de bir kişinin çalıştığı evde açlık olmadığını savunan Öztürk, "2 insan çalışırsa muhakkak o evde bir şeyler biriktirilir, bir şey alma hayali kurulabilirdi. Emekli ikramiyesiyle memur bir ev, bir araba alıp kenara da bir para koyabilirdi. Şimdi bırakın emekli ikramiyesiyle bir ev almayı, bir yeni araba alma hayali bile kurulamıyor. Bugün pazara gidip özellikle meyveye bakın, sebzeye bakın. Yanına kimse yaklaşamıyor" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 30 BİN LİRA OLMALI"

Öztürk, şöyle devam etti:

"Asgari ücretle geçinilemez. Bu bir hayat standardı değil. Bu standartla hayal ve hayat kurulamaz. Bununla mücadele edilemez. Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor."

Doğal gaza yapılan zammı da eleştiren Öztürk, "Bu zammın ne kadar etkili olduğunu da havaların soğumasıyla birlikte insanlar hissedecek" dedi.