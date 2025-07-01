Kabine toplantısı kararları: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar?

30 Haziran 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Türkiye’nin iç ve dış politika, ekonomi ve sosyal alanlardaki önemli gündem maddelerini ele aldı. Kabine toplantısı kararları neler, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Kabine toplantısı kararları içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7’nci yılı değerlendirilirken, sistemin ülkeye sağladığı istikrar ve hızlı karar alma avantajları vurgulandı. Terörle mücadelede elde edilen ilerlemeler, güvenlik politikaları ve sorumlu siyasi açıklamaların önemi dile getirildi.

Kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ederken, tarımda destekler ve teşviklerle önemli bir ivme yakalandığı bildirildi. Peki, Kabine toplantısı kararları neler, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 30 Haziran 2025 Kabine Toplantısı kararları için birçok başlık masaya yatırıldı. Toplantıda hem iç hem de dış politika gelişmeleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7’nci yılını doldurması vesilesiyle yapılan değerlendirmelerde, sistemin kriz dönemlerinde sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizması ile siyasi ve toplumsal istikrarın korunmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Ülke genelinde güvenlik, ekonomi, sosyal destekler ve dijital dönüşüm projeleri gibi geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmalar toplantının gündem maddeleri arasındaydı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Ekonomide yaşanan gelişmeler ışığında asgari ücrette ara zam beklentileri dikkat çekiyor. Kabine toplantısında asgari ücrete yapılması düşünülen muhtemel ara zamma dair net bir açıklama yapılmadı. Temmuz ara zam beklentisi sürerken asgari ücretin ne kadar artış göstereceği veya zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zam oranı netleşecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini ortalaması yüzde 1,53 olarak belirlendi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik zamma ek olarak enflasyon farkı alacak.

3 Temmuz'da açıklanacak resmi enflasyon verileri, zam oranlarını kesinleştirecek.