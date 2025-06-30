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Kabinenin gündemi Terörsüz Türkiye! Son gelişmeler görüşülecek 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kabinenin gündemi Terörsüz Türkiye! Son gelişmeler görüşülecek 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Terör, Ekonomi, Emekliler, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Toplantıda, başta terör örgütü PKK’nın ve uzantılarının silah bırakma konusu olmak üzere, sürecin hem sahadaki yansımaları hem de Meclis’teki kurulması planlanan komisyonla ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak.
Bir diğer önemli başlık 12 gün süren İran-İsrail savaşı olacak. 

ZAMLAR DA MASADA OLACAK

Ekonomik başlıklar da toplantıda gündeme gelecek. SSK ve Bağkur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri perşembe günü açıklanacak haziran enflasyonunu beklerken, Kabine toplantısında zam oranları ve muhtemel refah payı düzenlemeleri görüşülecek. En düşük emekli aylığının artırılması yönünde yürütülen çalışmalar da toplantıda gündeme gelecek. Bunun yanı sıra yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde gelinen son durum da görüşülecek.

Alınan kararların toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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