Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. İran-İsrail savaşı gündeminde toplanan ve 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

BAYRAMDA CAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN SEFERBER OLDUK

"Kurban Bayramı'nda trafikte can kayıplarının önüne geçmek için yoğun çaba harcadık. Jandarma ve polisimiz adeta seferber oldu. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16.3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. YHT ve kent içi trenler ise 2 milyondan fazla kişi kullandı. Havalimanlarında 3.9 milyon kişiyi uğurladık. İstanbul Havalimanında 1ç 152 milyon yolcuya hizmet verdik.

ANKARA'DAN SAMSUN'A DEMİRYOLU PROJESİ

Ulaştırma alt yapımızı geliştirmek için yaptığımız devasa yatırımlarımızın önemini bir kez daha gördük. Yeni halkalar eklemeyi sürdürüyoruz. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesinde Derice etabının temelini attık.

ANKARA-SAMSUN SÜRESİ 2.5 SAATE DÜŞECEK

Projenin bitmesiyle Ankara-Samsun seyahat süresi 2.5 saat olacak. Samsun Limanı ve Mersin Limanı demir yolu ile birleşecek. 5 İstasyon 8 Tünel, 26 köprü viyadükten oluşan projeyi 2029 yılında devreye almayı planlıyoruz."

İSRAİL'İN İRAN İÇİN SİNSİ PLANLARI VAR

İsrail'in Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım ile Lübnan ve Suriye'de yaptığı pervasız saldırılar hepimizin yüreğini kanatıyor. Aynı İsrail, komşumuz İran'a karşı saldırı başlattı. İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle başlatılan saldırıların aslında sinsi amaçlarının olduğu anlaşılıyor."

NÜKEER TARTIŞMALAR MÜZAKERE MASASINDA YÜRÜTÜLMELİ

Biz en başından beri İran'ın nükleer programıyla ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesini savunduk. Bugün de aynı noktadayız.

ÇATIŞMALARIN DURMASI İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ

Cuma gününden bu yana gerek şahsım, gerek ise Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

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