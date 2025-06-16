Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik telefon diplomasisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Pezeşkiyan arasındaki görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Görüşmede Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikir olduğunu belirtti.