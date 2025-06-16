İsrail’in yeni suikast yöntemi deşifre oldu! Akademisyenler cep takibiyle vurulmuş

İran medyasında yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratı son dönemde düzenlediği suikastlarda cep telefonlarının konum verilerini hedef belirleme aracı olarak kullanıyor. Özellikle akademisyenlere yönelik saldırılarda, WhatsApp ve Telegram gibi popüler mesajlaşma uygulamaları üzerinden elde edilen dijital izlerle nokta atışı operasyonlar gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İran’da yayın yapan Hamshahri Online, İsrail'in, akademisyen ve üst düzey isimlere yönelik suikastları gerçekleştirmek için mobil cihaz takibi yaptığını duyurdu.

Haberde, telefonların konum verileri üzerinden hedef tespiti yapıldığı ve bunun geçmişte Hamas Siyasi Bürosu eski Başkanı İsmail Haniyeh’e yönelik bir operasyonda da kullanıldığı bilgisine yer verildi.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İZLEME

İranlı güvenlik yetkililerine göre, İsrail istihbaratı WhatsApp, Telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden mobil cihazlara erişim sağlayarak hedef konumlarını tespit ediyor. Bu nedenle, askeri, siyasi ve güvenlik görevlilerine bu uygulamaları kullanmamaları ve önemli noktalara gitmeden önce cihazlarını kapatmaları tavsiye edildi.

CİHAZI KAPATSANIZ BİLE TAKİP MÜMKÜN

Güvenlik kaynakları, telefonun sadece hedef bölgeye ulaşıldıktan sonra değil, hareket öncesinde güvenli bir mesafede kapatılması gerektiğini vurguladı. Aksi halde cihaz, son aktif konumu kaydederek istihbarat birimlerine bilgi sağlayabiliyor.

KONUM TABANLI UYGULAMALAR UYARISI

Haberde, WhatsApp ve benzeri konum tabanlı uygulamaların, telefon açıldığında veya internete bağlandığında kullanıcının yerini anında ilettiği, bu nedenle hassas görevlerde cihaz taşınmaması gerektiği ifade edild,. Güvenlik amacıyla takip edilemeyen özel hatlar ve şifreli cihazlar kullanılması önerildi.