İsrail İran'da hastaneye bomba yağdırdı! Çok sayıda yaralı var

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde bulunan Farabi Hastanesi, İsrail’in devam eden hava saldırıları sırasında hedef alındı. İran medyası, saldırının ardından bölgeden yükselen duman ve hasar görüntülerini yayınladı.

İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bulunan Farabi Hastanesi, İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında ağır hasar aldı. Patlamanın etkisiyle hastanenin yoğun bakım bölümü de dâhil olmak üzere birçok birimi kullanılamaz hale geldi.

MEGA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HEDEF DEĞİLKEN ZARAR GÖRDÜ

İranlı yerel kaynaklara göre, patlamanın şiddetiyle Farabi Hastanesi'nin mega yoğun bakım ünitesi ciddi şekilde hasar gördü. Binanın birçok bölümünde camlar kırıldı, tıbbi ekipmanlar kullanılamaz hale geldi. Saldırı sırasında hastanede tedavi gören bazı hastaların yaralandığı bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı hastalar başka hastanelere nakledilirken, hastanenin belirli bölümleri tamamen boşaltıldı. İnceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.

İSRAİL VE İRAN'IN KARŞILIKLI SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

İran: İsrail’in Natanz ve Parçin’deki saldırıları hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in son dalga saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin ile Natanz nükleer tesisi hedef alındı.

Hava savunma sistemlerinin hedefleri etkisiz hale getirerek saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

TEL AVİV, İRAN'A KARŞI İNGİLTERE VE FRANSA'DAN DESTEK İSTEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.

İngiltere'nin bu talebe olumlu cevap vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Haberde, Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu belirtildi.

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan "Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI İSTİHBARAT BAŞKANI İLE İKİ GENERAL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin hayatını kaybettiğini duyurdu.