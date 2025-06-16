İsrailliler kaçacak yer bulamıyor! Tel Aviv’de gizli yeraltı şehri oluştu

Siren sesleri dinmiyor, sığınaklar yetersiz kalıyor. İsrail halkı, savaşın gölgesinde her gece kaçacak yer ararken, Tel Aviv’in metro hatları, otoparkları ve yeraltı istasyonları adeta görünmeyen bir şehre dönüştü.

2023’ten bu yana Gazze’de 50 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Çocuklar enkaz altında can verirken, hastaneler bombalanırken, İsrail kamuoyundan ne bir öfke yükseldi ne de bir vicdan çığlığı duyuldu.

Ancak savaşın gölgesi şimdi Tel Aviv sokaklarında. İran saldırılarında, Siyonist Netanyahu hükümetinin açık hedef haline getirdiği kendi vatandaşları, yer altındaki otoparklar ve tren istasyonlarında uyumaya başladı.

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İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İran Sağlık Bakanlığı ise İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e, yaralıların sayısının ise bin 481’e yükseldiğini açıkladı.