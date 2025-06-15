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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında İran-İsrail savaşı görüşmesi: Türkiye her türlü desteğe hazır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında İran-İsrail savaşı görüşmesi: Türkiye her türlü desteğe hazır
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında İran-İsrail savaşı görüşmesi: Türkiye her türlü desteğe hazır - 1. Resim

BÖLGE İÇİN ACEL HAREKETE GEÇİLMELİ VURGUSU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında İran-İsrail savaşı görüşmesi: Türkiye her türlü desteğe hazır - 2. Resim

TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

İSRAİL'E ENGEL OLUNMALI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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