Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında İran-İsrail savaşı görüşmesi: Türkiye her türlü desteğe hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

BÖLGE İÇİN ACEL HAREKETE GEÇİLMELİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. İlgili Haber Putin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında

TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti. İlgili Haber ABD Başkanı Trump'tan "barış" açıklaması! "İran ve İsrail anlaşacak"

İSRAİL'E ENGEL OLUNMALI