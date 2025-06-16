"Erdoğan barış için son şans!" Türkiye savaşı durdurmak için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran savaşının gölgesinde yürüttüğü diplomasi trafiğiyle bölgesel barış için kritik bir rol üstleniyor. Prof. Dr. Toğrul İsmayıl’a göre, Türkiye'nin istikrar arayışı ve Erdoğan’ın çağrıları dünya liderleri nezdinde barışa son bir fırsat sunabilir.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail-İran savaşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini değerlendiren KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Türkiye’nin coğrafi konum olarak hassas bir bölgede yer aldığını, olaylara da bölgesinin şartlarına göre yaklaştığını ifade etti.