"Erdoğan barış için son şans!" Türkiye savaşı durdurmak için devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran savaşının gölgesinde yürüttüğü diplomasi trafiğiyle bölgesel barış için kritik bir rol üstleniyor. Prof. Dr. Toğrul İsmayıl’a göre, Türkiye'nin istikrar arayışı ve Erdoğan’ın çağrıları dünya liderleri nezdinde barışa son bir fırsat sunabilir.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail-İran savaşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini değerlendiren KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Türkiye’nin coğrafi konum olarak hassas bir bölgede yer aldığını, olaylara da bölgesinin şartlarına göre yaklaştığını ifade etti.
Ismayıl “Suriye, Irak, İran ve Filistin’de meydana gelen olaylar, saldırılar ve savaşlar Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Bölgesinde istikrar ve barış isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun için çaba harcıyor. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi aktif rol üstlenerek, bir an önce bölgesini kurtarmak istiyor. Bu saldırılar Türkiye’nin tek başına çözebileceği bir konu değil ama farkındalık oluşturmak, dünya liderlerini barışın sağlanması konusunda ikna etmek önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği, barışa bir şans verilmesi noktasında önemli bir adım” dedi.