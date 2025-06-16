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Terörsüz Türkiye bugünler içindi! Uzmanlar İsrail-İran savaşının perde arkasını yorumladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terörsüz Türkiye bugünler içindi! Uzmanlar İsrail-İran savaşının perde arkasını yorumladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “İsrail, savaşı Türkiye ve Pakistan’ı da içine alacak şekilde genişletmek istiyor. PKK’yı da kullanacaklar. Bu yüzden Terörsüz Türkiye kavramı çok önemli bir adım oldu” dedi. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ise “İsrail, Türkiye’yi kendisine en büyük tehdit olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan güvenlik toplantısında İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı sürecin bütün boyutlarıyla masaya yatırıldığının ve Türkiye’yi ilgilendiren senaryolara göre tüm tedbirlerin alındığının açıklanmasının ardından “Asıl hedef Türkiye’mi” sorusunu bir defa daha gündeme getirdi.

İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları Ankara’nın “Terörsüz Türkiye” adımını daha da önemli bir noktaya taşıdığına yönelik yorumları gazetemize değerlendiren uzmanlar ise İsrail’in bölgede içine Türkiye ve Pakistan’ı da dâhil ederek daha büyük bir savaşı başlatmak istediğine dikkat çekti.

KATLİAMLARIN ANA SEBEBİ

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, büyük bir değişim yaşandığını, İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını yıkmaya yönelik adımlar attığını, modern kurumları ihlal eden ağır saldırılarda bulunduğunu ifade etti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren terörle mücadele adı altında bütün dünyaya savaş açtığını kaydeden Caşın “İsrail, ABD ve batı dünyasını arkasına alarak bir İslam, Hristiyan ve Yahudi din savaşı başlatmak istiyor. Bosna ve Azerbaycan Hocalı’daki katliamlar da bunun içindedir. İsrail’in bir süredir Lübnan, Suriye ve Yemeni vurması da savaşı genişletme girişimidir” dedi.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İTTİFAKI

Caşın, şunları söyledi: İsrail’in İran’a saldırma tezinin ardında atom bombası ve İran halkını bombalar atarak özgürleştirme var. Devletlerin siyasi sınırlarını değiştirme girişimi ardından savaşı genişletmek isteyen ciddi bir ittifak var; bunlar da İsrail-Yunanistan ve Hindistan ittifakı. Bu ittifak Türkiye ve Pakistan’ı da içine alacak şekilde savaşı genişletmek istiyorlar. Türkiye’nin Pakistan ile kurduğu ittifak hedefe kondu. İsrail, Suriye üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor, terör örgütü PKK’yı da kullanarak. Bu sebeple Türkiye’nin başlattığı Terörsüz Türkiye kavramı işler ve Kandil gerçekten silah bırakırsa çok önemli bir adım gerçekleşmiş olur.

TERÖR ÖNÜMÜZDE ENGELDİ

Son yıllardaki adımları ile Türkiye’nin büyük hedeflere koşturan küresel güçlerden biri olduğunu ifade eden güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Terörsüz Türkiye süreciyle daha büyük işlere girilmesi ve ciddi ataklar geliştirilmesi için patinaj yaptıran olayların bitirilmek istendiğini ifade etti. Başbuğ, şunları kaydetti: 

Türkiye’nin ayağındaki en büyük engellerden biri terördü. Terör eylemleri, Türkiye’yi bölüp parçalayamadı ancak ekonomisini etkiledi ve enerjisini boşa harcamasına sebep oldu.

İSRAİL TERÖRİSTLERİN DOSTU

“Türkiye, yaşanan olaylarla enerjisini ve parasını farklı noktalara harcama gerektiğini gördü ve bir süreç başlattı. Terör ülke içinde bitirildi ama bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde daha sona gelmedik, epey yol katettik, ciddi kazanımlarımız var. İsrail, bazı terör örgütü başları ile görüşüyor, ABD’nin eski siyonist kanadın tetikçileri zaman zaman bizim için esas tehlike İran değil Türkiye’dir açıklamaları var. İran, son saldırılar sonrasında İsrail karşısında gerçek bir mücadele veriyor, ancak İsrail kendisine asıl tehdidin Türkiye olduğunu düşünüyor.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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