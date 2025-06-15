Uzman isimden "İsrail'in en büyük pişmanlığı Türkiye" çıkışı: Amaç sadece İran'ın nükleer altyapısı değil

İsrail ve İran arasında süren çatışmaların Türkiye ile bölgeye etkilerini değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail’in ana hedefine dikkat çekti. Tel Aviv’in amacının sadece nükleer altyapı olmadığını ifade eden Yılmaz, “İsrail, bugüne dair yıllardır hazırlanıyor” dedi. Yılmaz 15 Temmuz darbesine dikkat çekerek “İsrail açısından en büyük pişmanlık, Türkiye'nin koalisyonda yer almamasıdır” diye konuştu.

Orta Doğu’da yeni bir savaşın kapısını sonuna kadar açan İran-İsrail çatışmaları günlerdir devam ediyor. Başkentler Tahran ve Tel Aviv başta olmak üzere iki ülkenin şehirleri ve altyapıları hedef alınıyor.

İsrail saldırılarda İran’ın nükleer çalışmalarını, üst düzey yöneticileri ve nükleer bilimcileri hedef alırken, İran Tel Aviv yönetimine yoğun balistik füze saldırıları ile karşılık veriyor.

Türkiye başta olmak üzere bölgesel ve küresel aktörler çatışmaları yakından takip ederken, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz Tahran-Tel Aviv hattındaki krizi değerlendirdi.

“AMAÇ SADECE NÜKLEER ALTYAPI DEĞİL, İSRAİL YILLARDIR HAZIRLANIYOR”

İsrail'in İran stratejisi sadece nükleer altyapıyı yok etmek üzerine kurulu olmadığın altını çizen Yılmaz “İsrail, bugüne dair yıllardır hazırlanıyor. Öncelikle Suriye'de devrimin olması veya izin verilmesinde İsrail'in İran'a saldırı hazırlığının etkisi olmuş mudur? İsrail, İran'daki PJAK unsurlarını harekete geçirebilir mi? Veya Barzani hükümeti İran'a kara harekatı yapabilir mi? Bu ihtimalleri iyi analiz etmek gerekiyor” dedi.

15 TEMMUZ DARBESİNDEKİ İSRAİL GÖLGESİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişiminin Türkiye-İsrail-İran ilişkilerinde yeni bir karanlık planı da içinde barındıran bir kuşatma olduğunu dile getiren Yılmaz “ABD veya İsrail açısından en büyük pişmanlık, Türkiye'nin koalisyonda yer almamasıdır. 2016 Darbe girişimi öncesinde Türkiye'deki bazı yöneticilerin İran yanlısı olarak suçlanmasının en büyük nedenlerinden birisi de eğer darbe olsaydı bugün İran'a yapılan operasyonda Türkiye de yer almasını sağlamaktı” diye konuştu.

TAHRAN, TÜRKİYE KARŞITI POLİTİKALARDAN VAZGEÇMELİ

İran rejiminin Türkiye politikaları hep sorunlu olduğunu savunan Salih Yılmaz “İran, eğer ders alacaksa bundan sonra Azerbaycan ve Türkiye aleyhine bir politika veya birliktelik içerisinde yer almaz. Hala Zengezur koridorunu açtırmam, Türkmenistan gazını Türkiye'ye ulaştırmam diye akla sığmayacak politikalardan vazgeçmelidir. İran, Suriye'den-Karabağ'dan ders çıkarmalıdır” açıklamasında bulundu.

İRAN’IN BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE’YE BAĞLI

Yılmaz “Eğer Türkiye olmasa İran şu anda parçalara ayrılmış durumda olabilirdi. Hala da bu risk devam ediyor” dedi.

İRAN’IN İSTİHBARAT ZAAFİYETİ VE TAHRAN’DA MOSSAD RÜZGARI

Son saldırılarda İranlı üst düzey isimlerin İran içinde konumlanan Mossad ajanları tarafından öldürüldüğüne dair iddialara vurgu yapan Yılmaz “İsrail, İran içerisinde yerel güçlerden önemli destek alıyor. Gelen haberlere göre İran'daki öldürülen komutanların bazılarını en yakınındaki korumaları vurdular. Hala da vurmaya devam ediyorlar. Yani suikastları İranlılar kendileri yapıyor” sözlerini kullandı.

“TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ, SINIRDA OHAL İLAN EDİLMELİ”

İsrail’in yoğun saldırıları altındaki komşu İran’dan gelecek göç dalgasını ve Türkiye’nin sınırlarındaki olası İsrail hakimiyeti tehlikesini işaret eden Salih Yılmaz “İran eğer bu savaş uzun sürer de parçalanma riskine girerse Türkiye'nin buna sessiz kalması beklenemez. Türkiye, İran sınırında olağanüstü hal durumuna geçmelidir. İran'dan göç başta olmak üzere muhtemel provakasyonlara izin verilmemelidir. Türkiye, yeni bir göç dalgasını kaldıramaz” diye konuştu.

BATI, TÜRKİYE KARŞISINDA PES ETTİ, HEDEF İRAN!

Batı blokunun, Rusya ile Çin ile küresel ölçekte ve Orta Doğu’da giriştiği bilek güreşine vurgu yapan Yılmaz “Batı'nın Rusya ve Çin'i engellemek için en büyük engellerinden birisi İran'dır. Çünkü Türkiye artık onlar için yönetebilecekleri güç olmaktan çıkmıştır” dedi.

AB’NİN ORTA ASYA’DAKİ İRAN PROJESİ

Avrupa Birliği’nin Orta Asya’daki yatırımlarının uzun vadeli Rusya-Çin karşıtı bir projenin ayağı olduğunu ifade eden Salih Yılmaz “AB'nin Orta Asya'ya yatırım yapması tesadüf değildir. İran parçalanırsa bu parçalanma Rusya ve Çin'i de etkileyebilecek boyuta 50 yıl içinde evrilebilir” sözlerine yer verdi.

TAHRAN'IN KIŞKIRTILMASI VE NÜKLEER TEHLİKE

Yılmaz, İran’ın söz konusu parçalanmaya yaşaması durumunda yaşanacakların küresel felaket olacağını söyleyerek “Böyle bir senaryo için İran'ı ABD'yi vurmaya veya nükleer bir bomba kullanmaya itmeleri gerekiyor. İran da bunu yapabilecek kapasite var gibi gözüküyor” açıklamasında bulundu.

SUUİKAST SARMALI VE OLASI 'TEL AVİV GÜDÜMLÜ TAHRAN YÖNETİMİ'

İsrail’in İran içerisinde çok rahat bir şekilde suikastler düzenleyebilmesini Tahran için büyük bir zafiyet olduğunu ifade eden Yılmaz “İran, yönetim açısından büyük bir zaafiyet yaşıyor. İsrail, istediği yöneticiyi öldürebilecek duruma gelmiş. Bu suikastlar devam ederse bir kısım İsrail'e çalışan yöneticileri de iktidara getirme olasılıkları var” şeklinde konuştu.