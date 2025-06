Bombalar ile harita çiziyor! İsrail'in Türkiye'yi kuşatma planı ortaya çıktı

İsrail’in Tebriz ve Urumiye’yi bombalamasını “Türkiye’ye mesaj” olarak değerlendiren uzmanlar “Irak’taki senaryo burada da uygulanıyor. Hedef PEJAK’ın önünü açmak” dedi.

YILMAZ BİLGEN -İsrail ile İran arasındaki savaş, bütün hızıyla devam ediyor. İsrail’in İran’daki Türk bölgelerini vurmasını gazetemize değerlendiren uzmanlar “atılan her bombayı mevcut rejimin yıkılması sonrasına dönük saha dizaynı olarak” değerlendirdi. Güney Azerbaycan Millî Direniş Teşkilatı Sözcüsü-Stratejist Mecid Cevadi, Batum’dan Erivan’a ve Kuzey Irak ile Suriye’nin kuzeyinde olan bitenleri “Türkiye’yi kuşatma iştahının göstergesi” olarak yorumladı. İsrail’in İran’a attığı her bombanın siyasi arka planı olduğunu kaydeden Cevadi “Karadeniz’den Akdeniz’e Türkiye’nin kuşatılma planında son halka Urumiye kaldı. İsfahan ve Kirmanşah dâhil birçok şehirde İran’ın çok kritik askerî tesisleri var. Ama İsrail, Tebriz ve Urumiye’de dağ başındaki basit karakolları bombalıyor. Bunun tek bir sebebi var o da PEJAK’ın önünü açmak. Tıpkı Suriye’deki YPG örneğinde olduğu gibi PEJAK’ı konumlandığı yerden 50 kilometre getirip Türkiye sınırı ve Türk beldelerine yerleştirmek. Bu çok önceden yapılmış bir hesap. Açık bir biçimde plan tatbik ediliyor” dedi.

KÜRT BÖLGELERİNDE AYAKLANMA

Mecid Cevadi “Son saldırılarda İran rejimi acziyet sergiledi. Halkın büyük çoğunluğunda Molla idaresine yönelik zayıf olan inanç bitme noktasına geldi. Beluciler ve Kürt bölgelerinde ayaklanma başladı. Hava sahamız tamamen İsrail kontrolünde. 1979’da kurulan rejim askeri siyasi hasar aldı. Telafi si zor bir itibar kaybı yaşıyorlar. Neredeyse her bombanın bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını biçimde görüyoruz. Tıpkı Saddam’da olduğu gibi Tahran yönetimini felç ettiler. Devlet yapısı, ciddiyeti çok büyük zarar gördü. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ‘Tahran’a yolumuz açık. İsrail pilotları Tahran semalarında özgürce faaliyet gösterebilirler’ diyor. Bundan sonrası etnik unsurların harekete geçirilmesi ve halkın sokaklara dökülmesi olacak. Hava gücü olmayan İran zaten ordu komuta kademesini de kaybetti. İç karmaşaya mukavemet gücü kalmadı. Teşebbüs ederse de İsrail havadan istediği an müdahil olacak. Ta ki felç olan mevcut rejimin can çekişme süresi ne zaman dolacak ve tam olarak ifl asını nasıl ilan eder bu bilinmiyor. Hedef Beluciler, Kürtler, Farisi ve Türkmenleri sokağa dökmek ve uzun süreli bir kaosun ardından bölünmüş İran sonucuna ulaşmak” ifadelerini kullandı. Bu çerçevede Rıza Pehlevi’nin çağrısını hatırlatan Cevadi “Pehlevi, ABD’den yeniden dönüş hesapları yapıyor. Halkı ve asker, sivil bütün devlet görevlilerini isyana çağırdı” dedi.

PEJAK SALDIRI HAZIRLIĞINDA

İranlı araştırmacı Mesud Haray ise İsrail-ABD planına dair şu bilgileri paylaştı: Türkiye’nin PKK ölçeğinde başlattığı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin örgüt lideri Öcalan’ın ‘silah bırakın’ çağrısını PEJAK reddetti. İsrail, PEJAK’ı Güney Azerbaycan’da Türkiye sınırına taşımak istiyor. Böylece İran’daki Türklerin Azerbaycan ve Türkiye ile bağını kesmeyi hedefl iyor. İran yıllardır ABD ve İsrail’e füzeleri özellikle Tebriz ya da Urumiye’den fırlatıyordu. Bu bilinçli bir stratejiydi ve şu an yaşadıklarımız niyetin ne olduğunu gösteriyor. Tıpkı 2011 döneminde Esad’a Kamışlı, Ayn el-Arap bölgelerini PKK-YPG’ye devretmesini istediği gibi Tebriz, Hoy, Urumiye, Maku gibi Türk illerine binlerce Kürt taşıyarak demografi k yapıyı değiştiren de İran rejimiydi. İran’ın hedefi ‘biz yönetimden düşersek bölge Türklerin eline geçmesin. Türkiye burada etkin unsur olmasın’ idi.

SUÇU TÜRKİYE’YE ATIYORLAR

İran istihbaratı (İTLAAT) sürekli olarak ‘İsrail’e Tebriz dahil Türk bölgelerinin konum bilgilerini Türkler verdi’ iftirasını atarak propaganda yürütüyor. Kendi istihbarat ve askerî başarısızlıklarını böyle kamufl e ediyorlar. Yine ‘İsrail’e bilgi satanların listesi elimizde’ diyorlar ve Türkleri hedef gösteriyorlar. Bu kanallardan biri Azeriha isimli istihbarat aparatı bir kurum. Güney Azerbaycan’ı böyle vurması özel bir taktik. İran’ın parçalanması sonrasının tanzimi yapılıyor. Yüzyıllardır Türk egemen iller ve sınır hattını bir Kürt koridoruna dönüştürmeyi planlıyorlar. PEJAK bizim bölgelere saldırı hazırlığı yapıyor. İsrail de hava kalkanı sağlayacak. İran rejimi yıkıldığında tüm silahların terör örgütüne geçmesi için yoğun çaba var. Güney Azerbaycan’da oluşacak bütün mukavemet ihtimalini de ortadan kaldırarak silah depolarının Türklerin eline geçmemesi için de olağanüstü faaliyet yürütülüyor. PEJAK’a karşı bir Türk direnişi oluşmasın diye El Mehdi Üssü dahil lojistik merkezler yerle bir ediliyor. Suriye örneği tekerrür ediyor.