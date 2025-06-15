Galatasaray'da istiyor... Fenerbahçe servet ödemeye hazır! Jonathan David'e 40 milyon euro

Vlahovic ve Mitrovic için pazarlıkları sürdüren F.Bahçe, adı sarı kırmızılılarla anılan Kanadalı golcüye üç yıllık imza karşılığında yıllık 9 milyon avro garanti, 12 milyon avro da imza parası teklif etti…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Leroy Sane yarışında Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe, rövanşı almakta kararlı. Sarı lacivertliler, Osimhen girişimlerini sürdüren Galatasaray’ın alternatif olarak düşündüğü Jonathan David için sert bir hamle yaptı. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Kanadalı golcüyle yaklaşık bir aydır temasta olan Fenerbahçe, kesenin ağzını açınca avantajı da kaptı. Çiçeği burnunda futbol direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç’un “Bu işi bitirin” talimatı üzerine, David’in menajeri Nick Mavromaras’un önüne yıllık 9 milyon avroluk teklifi koydu. Bu rakam yıldız golcüye yapılan bütün tekliflerin üzerinde.

MOURİNHO ÇOK İSTİYOR

Jonathan David’le senelik ücret konusunda prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, transferi resmîleştirmek için imza parası dâhil diğer bonuslar konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Lille ile sözleşmesi bitince bonservisini eline alan Kanadalının 15 milyon avroluk imza parası talebi bulunuyor. Bu rakamı ödeme imkânı olsa da Fenerbahçe pazarlığını sürdürüyor. David’i 10-12 milyon avro bandına çekmeye çalışan sarı lacivertlilerin oyuncuyu elden kaçırmamak için 15 milyon avroya çıkmayı da göze aldığı belirtiliyor. David konusundaki ısrarın kaynağı ise Mourinho’nun ‘Alın’ talimatı.

GELECEĞİ PARLAK

Gent’in altyapısından yetişen, 2020’de 27 milyon avroya Lille’in yolunu tutan Jonathan David, bu sezon 49 maçta 25 gol, 12 asistle oynadı. Kanadalı yıldız millî takımda da 64 maça 34 gol sığdırdı.

Piyasa değeri 45 milyon avro olan Jonathan David, pahalı bir transfer olarak görünse de henüz 25 yaşında olduğu için çok ciddi bir yatırım olarak da görülüyor.