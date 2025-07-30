Gazeteci Cem Küçük’ün acı günü! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Zonguldak'ta yaşayan babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu. 74 yaşındaki Erdal Küçük'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber Spikeri gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük (74), hayatını kaybetti.

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İddiaya göre yakınlarının haber alamaması üzerine arama çalışması başlatılan Erdal Küçük'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Erdal Küçük’ün cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük’ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi.