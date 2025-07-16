Cem Küçük'ten "Kaçınılmaz" çıkışı! Türkiye, Suriye'ye askeri müdahalede bulunacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 23:39 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 00:11 - Güncelleme:

Cem Küçük, Suriye, İsrail, YPG, Türkiye, Askeri Müdahale, Haber

Esad rejimin devrilmesinin ardından barış ve istikrarın sağlanması çalışmalarının sürdüğü Suriye'de Dürzi provokasyonları ile eş zamanlı olarak İsrail başkent Şam'ı hedef aldı. Tel Aviv'in bölgeye yönelik planlarına ve jeopolitik etkilerine dikkat çeken Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Küçük "Dürziler belirli azınlık bir grup. İsrail onları kışkırttı. YPG devlet kursun istiyorlar" dedi.

Suriye'nin Süveyda kentinde Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri ile Dürziler arasında başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, gerilimi fırsat olarak gören İsrail, başkent Şam'a şiddetli saldırılar düzenledi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TÜRKİYE, SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNACAK MI? Süveyda'da yaşanan çatışmaların arkasında İsrail'in olduğunun altını çizen Küçük, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalesinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İlgili Haber Bakan Fidan Suriye'deki provokasyonlar açıkça uyardı: İstikrarsızlığa tahammül edemeyiz "SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALE KAÇINILMAZ" "Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahale yapması kaçınılmaz" sözlerini kullanan Cem Küçük, artan gerilimin arkasında Tel Aviv'in kışkırtmalarının olduğunu belirtti. “YPG SİLAH BIRAKIRSA İSRAİL SIKINTIYA DÜŞECEK” Cem Küçük, İsrail'in YPG'nin devlet kurmasını hedeflediğini vurgulayarak, İsrail'in Dürzilere "Siz özyönetim ilan edin, biz arkanızdayız" mesajı vererek bölgede yeni bir yapı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Küçük, PKK ve YPG'nin silah bırakması durumunda en çok İsrail'in sıkıntıya düşeceğini ifade etti. İlgili Haber Bakan Fidan, Barrack ve Şeybani ile görüştü: Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları durdurulmalı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru