İsrail, Filistin topraklarını gasbedecek! Batı Şeria ve Gazze için ilhak planı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’nin bir kısmını ilhak etmek için hazırladığı planı güvenlik kabinesine sundu. Hükûmetteki ırkçı Bakan Smotrich ise “Batı Şeria’yı da ilhak edeceğiz” dedi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin bırakılması için görüşmeler devam ederken, Tel Aviv yönetimi Filistin topraklarını gasbetmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye sınırlı miktarda insani yardım girişine izin verilmesi sonrası istifa tehdidinde bulunan ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i hükûmette tutmak için yeni bir plan hazırladı. Haaretz gazetesinin haberine göre “Gazze’nin bazı bölgelerini ilhak etmeyi öngören plan” güvenlik kabinesine sunuldu.

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SALDIRILAR ARTIRILACAK

İşgal kılıfının anlatıldığı zirveye, Netanyahu’nun 26 Temmuz akşamı yapılan güvenlik toplantısına çağrılmayan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich de katıldı. İsrail basınına sızan habere göre Hamas’a, ateşkesi kabul etmesi için birkaç gün süre verilecek. Bunun gerçekleşmemesi durumunda Gazze’nin bir kısmı aşamalı olarak ilhak edilecek. İsrail medyası Netanyahu’nun planını Washington yönetiminin de onayladığını iddia etti. Konuyla ilgili İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, Gazze’ye yapılan saldırılar artırılacak. İsrail ordusu, siyasi kademenin talebi doğrultusunda Gazze’de kuşatılan bölgeleri genişletecek. Ayrıca yeni ve daha şiddetli saldırılar düzenlenecek.

SMOTRİCH İTİRAF ETTİ

Öte yandan ırkçı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze Şeridi’nin “İsrail’in ayrılmaz bir parçası olduğunu” iddia etti. Smotrich, Gazze’deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden imarının geçmişte “hayal” olarak kaldığını ancak bugün 2005’te boşaltılan Gush Katif’in yeniden inşasına “her zamankinden daha yakın olduklarını” savundu. Irkçı bakan, Gazze’nin “İsrail’e ilhak edileceği” yönündeki haberlerin gölgesinde, “Gazze’yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” yorumunda bulundu. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği destekle öne çıkan Smotrich, İsrail hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria’yı da ilhak edeceğini söyledi.