18 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasında 18 yeni anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan "Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında 18 yeni anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan, "Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Doğu Akdeniz’den Türkistan’ın en ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarı ile hareket ediyoruz. Gerek ikili ilişkilerde, gerek aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz.

GAZZE'YE DESTEK MESAJI

Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.

KIBRIS MESELESİ ELE ALINDI

Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik.

FETÖ İLE MÜCADELEDE ORTAKLIK