Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 18 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar

18 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
18 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar
Türkiye, Kazakistan, Ekonomi, Ticaret, Yatırım, Savunma Sanayi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasında 18 yeni anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan "Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında 18 yeni anlaşmaya imza atıldı. 

Erdoğan, "Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı" sözlerine yer verdi. 

18 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar! - 1. Resim

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük.

Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. 

Doğu Akdeniz’den Türkistan’ın en ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarı ile hareket ediyoruz.

Gerek ikili ilişkilerde, gerek aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz.

18 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar! - 2. Resim

GAZZE'YE DESTEK MESAJI

Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor.

Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor.

Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.

KIBRIS MESELESİ ELE ALINDI

Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik.

FETÖ İLE MÜCADELEDE ORTAKLIK

Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa neden düşüyor? BİST 100 endeksi kritik bölgeye yaklaştı!Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk Bayraktar davet etmişti! MHP lideri Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı - GündemMHP lideri Bahçeli NeXT Sosyal'e katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i resmi törenle karşıladı - GündemErdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladıDEM Parti "Terörsüz Türkiye" isminden rahatsız olmuştu! MHP'li isim komisyona yeni ad buldu - GündemMHP'li isim komisyona yeni ad buldu2 buçuk milyon sürücü için son çağrı! Şu an 15 lira, 2 gün sonra 7 bin 438 lira olacak - GündemŞu an 15 lira, 2 gün sonra 7 bin 438 lira olacakAraç değil insan yıkandı! Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaş böyle serinledi - GündemAraç değil insan yıkandı! Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaş böyle serinlediÖzgür Özel'den Terörsüz Türkiye Komisyonu şartı! 4 ismin cezaevinden çıkmasını istiyor - Gündem4 ismin cezaevinden çıkmasını istiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...