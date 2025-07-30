MGK bugün kritik gündemle toplanıyor! Masada orman yangını ve YPG var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak Millî Güvenlik Kurulunda, Türkiye’nin sınırları içinde ve ötesindeki sıcak gelişmeler masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Yılın 4’üncü kurul toplantısının en önemli gündem maddesi “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde bundan sonra atılacak adımlar olacak. Terör örgütü PKK’nın sembolik de olsa silah bırakmasının ardından bölgede son yaşananlar ve Meclis’te kurulacak komisyon mercek altına alınacak.

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Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan YPG’nin (SDG) rejim güçlerine entegrasyon sürecinin görüşüleceği Kurul’da, yeni hükûmet ile SDG arasında mart ayında imzalanan anlaşmanın yerine getirilmemesinin oluşturduğu muhtemel güvenlik riskleri değerlendirilecek.

İsrail’in Dürzileri bahane ederek Suriye’ye saldırmasının ardından bölgedeki denkleme etkisinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor. Kurulun bir diğer gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları. İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının yanı sıra Suriye ve İran’a karşı yürüttüğü operasyonların da masaya yatırılacağı Kurul’da, Orta Doğu’da artan gerilimin Türkiye’nin bölgesel güvenliğine etkileri değerlendirilecek.

Orman yangınlarının da ele alınmasının beklendiği zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan arasında zaman zaman yükselen tansiyonun da ele alınacağı ifade ediliyor.

Öte yandan MGK’da general ve amirallerin atamalarının belirlendiği Yüksek Askerî Şûra’nın takvimlendirilmesinin de ele alınması bekleniyor.