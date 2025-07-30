Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MGK bugün kritik gündemle toplanıyor! Masada orman yangını ve YPG var

MGK bugün kritik gündemle toplanıyor! Masada orman yangını ve YPG var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MGK bugün kritik gündemle toplanıyor! Masada orman yangını ve YPG var
MGK, Terör, YPG, Suriye, İsrail, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak Millî Güvenlik Kurulunda, Türkiye’nin sınırları içinde ve ötesindeki sıcak gelişmeler masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Yılın 4’üncü kurul toplantısının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiyevizyonu çerçevesinde bundan sonra atılacak adımlar olacak. Terör örgütü PKK’nın sembolik de olsa silah bırakmasının ardından bölgede son yaşananlar ve Meclis’te kurulacak komisyon mercek altına alınacak.

MGK bugün kritik gündemle toplanıyor! Masada orman yangını ve YPG var - 1. Resim

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan YPG’nin (SDG) rejim güçlerine entegrasyon sürecinin görüşüleceği Kurul’da, yeni hükûmet ile SDG arasında mart ayında imzalanan anlaşmanın yerine getirilmemesinin oluşturduğu muhtemel güvenlik riskleri değerlendirilecek.

İsrail’in Dürzileri bahane ederek Suriye’ye saldırmasının ardından bölgedeki denkleme etkisinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor. Kurulun bir diğer gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları. İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının yanı sıra Suriye ve İran’a karşı yürüttüğü operasyonların da masaya yatırılacağı Kurul’da, Orta Doğu’da artan gerilimin Türkiye’nin bölgesel güvenliğine etkileri değerlendirilecek.

Orman yangınlarının da ele alınmasının beklendiği zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan arasında zaman zaman yükselen tansiyonun da ele alınacağı ifade ediliyor.

Öte yandan MGK’da general ve amirallerin atamalarının belirlendiği Yüksek Askerî Şûra’nın takvimlendirilmesinin de ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yapay zeka CHP'yi inandırıcı bulmadı! İBB operasyonlarını günümüzün popüler uygulamasına sorduk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zeka CHP'yi inandırıcı bulmadı! İBB operasyonlarını günümüzün popüler uygulamasına sorduk - GündemYapay zeka CHP'yi inandırıcı bulmadı!Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi - GündemAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!Gazeteci Cem Küçük’ün acı günü! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu - GündemBabası fındık bahçesinde ölü bulunduPatlak lastik dahi onu durduramamıştı! Yangına karşı varını yoğunu koyan çiftçiye tanker hediye edildi - GündemÇiftçiye tanker hediye edildiUçakta 'taşınabilir şarj cihazı' paniği! İstanbul'a acil dönüş yaptı - GündemUçakta 'taşınabilir şarj cihazı' paniği! İstanbul'a acil dönFETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı! Bursa'da benzinle orman yangını çıkarmıştı - GündemKundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...