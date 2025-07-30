İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklamalar: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ve bölge ülkeleriyle geliştirilen ilişkilere dikkati çekerek, Zengezur Koridoru gibi konular hakkında endişe edilmesine gerek olmayacağını ve bu konularda İran’daki hassasiyetlerin azaltılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı “Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı bir şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz” dedi.

Pezeşkiyan, başta Türkiye olmak üzere Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Irak ve güneydeki komşular da dâhil olmak üzere, tüm komşu ülkelerle iş birliği için büyük potansiyellerin bulunduğunu ve bu kapasitelerin, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda daha fazla etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı ayrıca, özellikle sınır bölgelerinde yetki devrinin yerel yöneticilerde komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme yönünde motivasyon oluşturacağını belirterek “Komşuluk ilişkilerini güçlendirirsek, yaptırımlar etkisiz hâle gelir. Bugün, bölge ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” dedi.