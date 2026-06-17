Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle kendini yeşil alanlara attı.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa sıcak hava: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Şanlıurfa sıcak hava: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

Şanlıurfa sıcak hava: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

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