Anadolu Ajansı • Şanlıurfa
Şanlıurfa sıcak hava: Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle kendini yeşil alanlara attı.
Özetle DinleŞanlıurfa sıcak hava: Termometreler 45 dereceyi gö...
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Yaşam 2 dk önce
Şanlıurfa'da termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar parklarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
- Sıcaklardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar şemsiye ve şapka kullandı.
- Tarihi çarşılar bölgesinde vantilatörler çalıştırılarak vatandaşların serin havada alışveriş yapması sağlandı.
- Bazı çocuklar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinledi.
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Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.
Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.
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