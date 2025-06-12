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Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! AK Parti'den 'radar' ve 'hız sınırı' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapanların tepkisini çeken radarlı hız denetimleri konusu AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu. Tartışmanın yüksek cezalardan değil, radar uygulamalarından kaynaklandığını belirten Güler, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler de içeren kanun teklifi hakkında konuştu. Bayram tatilinde vatandaşı isyan ettiren radar kaynaklı cezaları Türkiye gazetesi gündeme getirmişti.

AK Parti Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'de 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili, Meclis Başkanlık Divanı katip üyeleri ve TBMM İdare Amiri belirlendiği toplantının ardından Güler, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! AK Parti'den 'radar' ve 'hız sınırı' açıklaması - 1. Resim
Abdullah Güler

"HER YIL 6 BİN 350 VATANDAŞIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na yeni kanun teklifleri sunacaklarını, bunun için komisyonların başkanlık divanının bir an önce oluşması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! AK Parti'den 'radar' ve 'hız sınırı' açıklaması - 2. Resim
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Bir gazetecinin "trafik cezalarının yüksek olmasıyla alakalı tepkiler" olduğunu dile getirmesi üzerine Güler, "En son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üstünde olan otoyollarda ölümlü trafik kazası yok. 80-90 kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevradan dolayı bayramda kazalar oldu. Yaklaşık 3 yıldır her yıl 6 bin 350 vatandaşımızı kaybediyoruz. 3-4 yıldır bu sayı düşmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TEPKİLER YÜKSEK CEZAYA DEĞİL, RADAR UYGULAMASINA"

Kırmızı ışık, aşırı hız ve 'ani manevra' da denilen şerit değişimi ihlallleriniölümlü kazaların sebebi olarak sıralayan Güler, caydırıcı cezaların ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi. Güler, vatandaşların tepkilerinin yüksek cezalardan değil, radar uygulamalarından kaynaklandığını söyledi.

"KANUN TEKLİFİNDE DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Güler, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde bir değişikliğe gidilmesini düşünmediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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